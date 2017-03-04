Данни: «Зенит» был лучше ЦСКА, но мы не забили, ничего не поделать

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в 18-м туре РФПЛ.
«Сегодня наша команда была лучше на поле, чем соперник. Мы показывали хороший футбол, но, к сожалению, не забили. Хороший матч. Мы создавали моменты, у Артёма Дзюбы и Маурисио были неплохие шансы, но, к сожалению, они не смогли их реализовать. Ничего не поделать, это футбол. Мы контролировали мяч, хорошо играли, но это футбол. Поле сегодня было очень плохим, не знаю, почему.
Сейчас нам нужно настраиваться на следующий матч — с «Амкаром». Мы должны играть намного лучше, если хотим стать в этом сезоне чемпионами, а мы этого хотим. Что касается моего состояния, чувствую себя хорошо, полностью восстановился», — передаёт слова Данни корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.