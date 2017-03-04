Молло: не расстроюсь, если «Краснодар» и «Спартак» тоже сыграют вничью

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от гостевого матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0), прокомментировал свою игру, а также рассказал, что не расстроится, если «Краснодар» и «Спартак» завтра тоже сыграют вничью.
«Ждал этого матча три месяца. Мне дали 10 минут. Старался показать, что могу. Надеюсь, буду играть больше.
Когда у ЦСКА был удалён футболист, нам не хватило агрессии, одного гола. Играя со счётом 0:0, тяжеловато бороться за первое место. Но у нас много мотивации для побед. В следующем матче нам очень нужно выиграть.
Завтрашний матч «Краснодар» – «Спартак»? Если они тоже сыграют вничью, не расстроюсь», — передаёт слова Молло корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.