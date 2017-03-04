В ЦСКА ожидают, что решение по апелляции Ерёменко будет объявлено 6 марта

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что решение по апелляции полузащитника «армейцев» Романа Ерёменко ожидается в понедельник, 6 марта.
УЕФА дисквалифицировал Ерёменко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов между «Байером» и ЦСКА. В организме 29-летнего футболиста были обнаружены кокаин и его метаболиты. Сторона Ерёменко подала апелляцию, которая рассматривалась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 2 марта.
«Думаю, решение по Роману Ерёменко будет объявлено в понедельник», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.