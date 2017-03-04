Бабаев: учитывая ситуацию, путёвка в ЛЧ со второго места — достойный результат

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ничью с «Зенитом» (0:0) в 18-м туре РФПЛ.
«Ничья ЦСКА и «Зенита» — в пользу «Спартака». Но посмотрим, как завтра сложится матч наших соперников. К тому же впереди ещё 12 игр. Это срок, за который мы можем исправить ситуацию.
Каким местом будем довольны в этом сезоне? Только первым, ЦСКА всегда должен быть первым. Но сейчас не всё от нас зависит: мы можем выиграть все оставшиеся матчи, но всё равно не стать чемпионами. Учитывая нынешнюю ситуацию, путёвка в Лигу чемпионов со второго места — тоже достойный результат», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
В таблице российской Премьер-Лиги «Зенит» сумел сократить отставание от лидирующего «Спартака» до четырёх очков. При этом красно-белых завтра ожидает гостевая игра с «Краснодаром». ЦСКА располагается на третьей строчке в таблице РФПЛ и отстаёт от «Зенита» на три очка.