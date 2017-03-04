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«Ливерпуль» — «Арсенал»: стартовые составы команд

4 марта 2017, суббота. 20:00. Футбол
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Арсенала» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Клаван, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Коутиньо, Фирмино, Мане.

Запасные: Кариус, Ловрен, Морено, Лейва, Арнольд, Ориги, Вудбёрн.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни, Коклен, Джака, Окслейд-Чемберлен, Уэлбек, Жиру, Айуоби.

Запасные: Оспина, Гиббз, Паулиста, Рэмси, Санчес, Перес, Уолкотт.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало — в 20:30 мск.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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4 марта 2017, суббота
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