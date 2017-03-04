«Ливерпуль» — «Арсенал»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Арсенала» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Клаван, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Коутиньо, Фирмино, Мане.
Запасные: Кариус, Ловрен, Морено, Лейва, Арнольд, Ориги, Вудбёрн.
«Арсенал»: Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни, Коклен, Джака, Окслейд-Чемберлен, Уэлбек, Жиру, Айуоби.
Запасные: Оспина, Гиббз, Паулиста, Рэмси, Санчес, Перес, Уолкотт.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало — в 20:30 мск.