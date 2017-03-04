Деменко: матч в Москве мог показаться болельщикам скучноватым, но я не согласен

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал ничью сине-бело-голубых в матче с ЦСКА (0:0) в 18-м туре РФПЛ.
«Для болельщиков матч с таким результатом мог показаться скучноватым, но я не согласен. На поле была борьба, и никто из футболистов не хотел рисковать и уступать в ней. Я говорил, что будет ничейный результат, так и получилось. С одном стороны, моменты были, с другой – их было мало. Но это не помешало матчу держать в напряжении.
Нельзя сказать, приходит ли в себя «Зенит» после зимних сборов. Матч на матч не приходится. Сегодня был совсем другой соперник, ЦСКА отлично играл от обороны. В любом случае, несмотря на показатели, и «Зенит», и ЦСКА – команды хорошего уровня», – сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.