Пономарёв: матч ЦСКА – «Зенит» мне понравился, обеим командам ставлю пять

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» дома сыграли с «Зенитом» вничью — 0:0.
«Ожидал, что матч завершится так. «Зенит» был ближе к победе. Игра проходила в хорошем темпе, обеим командам ставлю пять. Матч мне понравился.
Рука Гончаренко видна. ЦСКА действовал мобильно, было мало пасов назад, игра только вперёд. А вот атаку «армейцев» пока оценить не могу. Ничего не показал Оланаре, Витиньо вышел на замену и ничего не смог создать.
Нужно смотреть, как будет действовать нападение в следующих матчах», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.