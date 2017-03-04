Желудков: в матче ЦСКА – «Зенит» никто в футбол не играл

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором сине-бело-голубые на выезде сыграли вничью с ЦСКА — 0:0.
«Об игре и сказать нечего — обе команды за весь матч один раз попали в створ ворот. Не знаю, почему получилась такая встреча. Команды оказались не готовы, никто сегодня в футбол не играл. Может, переволновались, всё-таки ответственный матч. Даже удаление Понтуса Вернблума ничего не изменило, игроки ЦСКА, что вдесятером, что вдевятером, встали в штрафной, и всё», — сказал Желудков.