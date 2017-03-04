Дзюба: поле «Арены ЦСКА» было как песок, у нас в Питере оно идеальное

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после ничьей в матче с ЦСКА (0:0) в 18-м туре РФПЛ раскритиковал газон «Арены ЦСКА». По словам футболиста, поле на «Петровском» в Санкт-Петербурге гораздо лучшего качества, чем на стадионе «армейцев».
«Поле было как песок. При падении стираешь половину руки или ноги. Все игроки после падения корчились. Это из-за столкновения с газоном, а не с соперником. Поле сжигает.
Странное дело. Такой шикарный стадион, а газон… Не знаю, в чём дело. У нас в Питере идеальное поле, хотя климат не лучше. Может, всей лигой обратиться к нашему агроному?» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.