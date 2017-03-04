Евдокимов: «Оренбург» одержал заслуженную и долгожданную победу

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов подвёл итоги домашнего матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:0).
«Заслуженная и долгожданная победа, которая очень важна. Мы готовились немного к другому футболу, но гол на первых минутах — всегда хорошо. Мы стали играть немножко по-другому — от обороны, на контратаках. Преимущество „Арсенала“ — только видимость, потому что по голевым моментам игра равная. Счёт 3:0, на мой взгляд, не соответствует этому матчу. „Арсенал“ тоже атаковал, создавал моменты, но в целом закономерна наша победа», — заявил Евдокимов на пресс-конференции, видео которой опубликовала пресс-служба «Оренбурга».