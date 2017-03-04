Гусев: при ударе Маурисио ёкнуло сердце, но Акинфеев — молодец

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» принимали «Зенит» (0:0).
«Видно было, что обе команды понимали цену матча, боялись рисковать и играли очень аккуратно. Команды хорошо готовы физически, но не на сто процентов, ещё пока набирают кондиции. Нет лёгкости, потому что только сборы прошли. Схема Гончаренко 3-5-2 подразумевает при обороне пять защитников, а в атаке она трансформируется. Тактика поменялась кардинально, и я вижу перспективы в этой схеме. Вопрос в том, что должны более активно играть фланговые защитники в атаке: так, как в своё время Юра Жирков играл, по такой схеме мы и у Газзаева играли. И нападающие должны быть всё-таки продуктивнее, а сегодня ни Ионов, ни Оланаре не дали той активности, которая требуется в атаке.
Мне показалось, игроки чуть неправильно играли, потому что надо было дёргать постоянно соперника, в зонах друг друга замещать, друг под друга подстраиваться, отскакивать. А они как будто постоянно спиной к воротам стояли и хотели получить мяч. В обороне, считаю, и те, и другие сыграли очень хорошо. Хотя при ударе Маурисио сердце ёкнуло, но там Игорь — молодец, кончиками чуть-чуть поменял направление мяча. Так он, конечно, залетел бы в ворота.
Что касается турнирной таблицы, давайте дождёмся, пока сыграет «Спартак» с «Краснодаром», и потом уже будем говорить, закрутится интрига или не закрутится. В любом случае, думаю, борьба за чемпионство будет до последних туров», — сказал Гусев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ринатом Таировым.