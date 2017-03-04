Будогосский: удовлетворён работой арбитра Егорова на матче ЦСКА — «Зенит»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский сказал, что главный арбитр матча 18-го тура РФПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:0) Александр Егоров имел право выбрать ту манеру судейства, которую считал нужной, отработал он удовлетворительно. После игры главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко сказал: «Каждое касание майки — судья свистит. Это ни в какие рамки не лезет. Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не даёт нам играть в футбол как таковой».
«Я остался удовлетворён работой Егорова. Ни один матч не похож на другой, поэтому тактика, которую выбирает судья, соизмеряется с тем, как выстраивается управление игрой. И отсюда могут быть различные решения судьи и различное количество нарушений, естественно. Каждый человек, выступающий в эфире, имеет право на своё мнение, только и всего», — приводит слова Будогосского ТАСС.