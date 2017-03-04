Полл: Ибрагимовича и Мингса дисквалифицируют на три матча

Бывший английский арбитр Грэм Полл убеждён, что защитник «Борнмута» Тайрон Мингс и форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович должны быть дисквалифицированы на три матча за стычки между собой в сегодняшней игре. В конце первого тайма Мингс наступил бутсой на голову Ибрагимовичу, когда швед оказался на газоне, а тот через несколько минут ударил игрока «Борнмута» локтем в лицо во время верховой борьбы.
«Когда все посмотрят повторы этих эпизодов, всё станет ясно, и Ибрагимовича с Мингсом дисквалифицируют на три матча. Нет никаких сомнений, что оба момента были полностью преднамеренными, и будет удивительно, если мои коллеги не увидят то же самое при рассмотрении инцидентов», — написал Полл в своей колонке для Daily Mail.
Видео этих эпизодов можно посмотреть на YouTube.