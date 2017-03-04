«Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» и догнал «Манчестер Сити» по числу очков

«Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» в матче 27-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 3:1.
В дебюте игры Филиппе Коутиньо пяткой сделал скидку на Роберто Фирмино, который расстрелял ворота гостей с близкого расстояния. На 40-й минуте Фирмино выполнил пас на подключившегося Садио Мане, который точно пробил в дальний нижний угол.
На исходе часа игры Алексис Санчес увидел лазеечку между двумя защитниками «Ливерпуля» и сделал прострельную передачу на ход Дэнни Уэлбеку, а тот с острого угла попал в дальний нижний угол. В концовке в контратаке Жоржиньо Вейналдум прорвался в штрафную «Арсенала» и своим ударом после передачи Дивока Ориги с правого фланга буквально прострелил Петра Чеха.
«Ливерпуль» (52 очка) делит с «Манчестер Сити» третью строчку, сыграв на два матча больше. «Арсенал» (50) опустился на пятое место и имеет матч в запасе.