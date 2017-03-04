Зидан: игроки «Реала» хорошо ответили на критику за последние матчи

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Эйбаром» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и закончилась со счётом 4:1 в пользу мадридцев.
«Игроки хорошо ответили на критику за последние матчи. Мы очень хорошо вошли в игру и довольно быстро забили три мяча. Играть в гостях у „Эйбара“ всегда непросто, но мы серьезно готовились к матчу, потому что всегда уважаем наших соперников.
Я доволен тем, как сыграл Бензема, он забил отличные голы и хорошо взаимодействовал с партнерами. Доволен реакцией команды. По ходу сезона всегда будут взлеты и падения, невозможно показывать лучший футбол в каждом матче. Но сегодня у нас это получилось», — цитирует Зидана Football Espana.