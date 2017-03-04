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Зидан: игроки «Реала» хорошо ответили на критику за последние матчи

4 марта 2017, суббота. 22:30. Футбол
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Эйбаром» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и закончилась со счётом 4:1 в пользу мадридцев.

«Игроки хорошо ответили на критику за последние матчи. Мы очень хорошо вошли в игру и довольно быстро забили три мяча. Играть в гостях у „Эйбара“ всегда непросто, но мы серьезно готовились к матчу, потому что всегда уважаем наших соперников.

Я доволен тем, как сыграл Бензема, он забил отличные голы и хорошо взаимодействовал с партнерами. Доволен реакцией команды. По ходу сезона всегда будут взлеты и падения, невозможно показывать лучший футбол в каждом матче. Но сегодня у нас это получилось», — цитирует Зидана Football Espana.
Источник: Football Espana Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Эйбар Зинедин Зидан Карим Бензема
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4 марта 2017, суббота
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