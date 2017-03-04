Венгер: не ожидал, что «Арсенал» пропустит дешёвые голы в столь важном матче

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение в матче 27-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 1:3.
«В первом тайме у нас были проблемы с игровым ритмом. Мы пропустили дешёвые голы. Не ожидал такого в столь важном матче. Голы после того, как вратарь соперника вводит мяч в игру, — это недопустимо. После перерыва мы вернулись в игру и показали хороший футбол, чего нельзя сказать о первом тайме.
Битва за топ-4? Шансы есть, так что давайте сосредоточимся на этом», — сказал Венгер в эфире BT Sport.