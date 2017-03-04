Клопп: после поражения от «Лестера» у «Ливерпуля» состоялся серьёзный разговор

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» в матче 27-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1.
«Это была одна из лучших игр под моим руководством, учитывая силу и состав противника. Мы играли очень хорошо. После поражения в Лестере у нас состоялся серьёзный разговор. Мы проанализировали тот матч, и это было не очень приятно. Сегодня у нас была ещё одна возможность проявить себя и команда ею воспользовалась. В АПЛ это получается не всегда. Мы знаем, над чем нам нужно работать.
Сегодня каждый проявил себя. Когда «Ливерпуль» играет компактно, то показывает фантастический футбол. Основа каждой хорошей игры — компактность и стабильность. Очень важно вернуться на четвёртое место и обойти «Арсенал». На прошлой неделе мы чувствовали себя очень плохо, нам нужно было несколько дней, чтобы понять, что произошло», — сказал Клопп в эфире BBC Sport.