Руни: «МЮ» потерял два очка, нужно постараться исправить положение

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился впечатлениями от матча 17-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:1), а также прокомментировал эпизод, в котором защитник гостей Тайрон Мингс наступил на голову нападающему Златану Ибрагимовичу.
«Мы потеряли два очка. Нам нужно продолжать сражаться, верить в себя и постараться исправить положение. Мы создали много моментов, но вратарь соперника сделал несколько отличных сейвов. Кроме того, в нескольких эпизодах «Борнмут» был опасен на контратаках.
Я не думаю, что судья видел, как Мингс наступил на голову Ибрагимовичу. В тот момент я находился именно в том месте, где это произошло. Такого не должно происходить в футболе. Мы все любим единоборства, но когда один игрок ногой становится на голову другому – этому не место в футболе», — цитирует Руни ВВС Sport.