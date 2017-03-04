Чех: теперь «Арсенал» выбыл из чемпионской гонки

Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился впечатлениями от поражения в матче 27-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1.
«Мы заиграли агрессивнее после перерыва и начали выигрывать единоборства хотя бы через раз. Обидно проигрывать, но ещё обиднее пропустить два мяча и начать с 0:2 после двух моментов соперника.
В случае победы мы ещё были бы в погоне за титулом, но теперь мы слишком далеко от „Челси“. Нужно попасть в топ-4 и постараться подняться повыше», — цитирует Чеха BBC.
«Арсенал» (50 очков) занимает пятое место, отставая от лидирующего «Челси» на 13 баллов.