«Ницца» выиграла у «Дижона», в чемпионате Франции установилось троевластие

«Ницца» выиграла у «Дижона» в матче 28-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Отличился Вилан Сиприен.
«Ницца» одержала третью победу в турнире подряд и догнала лидирующих в таблице «ПСЖ» и «Монако»: каждый из этих клубов набрал по 62 очка, но у «Монако» есть матч в запасе.
В других матчах «Анже» выиграл у «Кана» (3:2), «Бастия» и «Сент-Этьен» голов не забили, а игры «Монпелье» — «Генгам» и «Метц» — «Ренн» завершились со счетом 1:1.