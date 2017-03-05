Спаллетти: сегодня надежды «Ромы» на титул умерли

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от домашнего матча 27-го тура Серии с «Наполи» (1:2) и оценил шансы римлян на титул.
«Мы должны быть реалистами. Раньше шансов было мало, а теперь надежды на титул фактически умерли.
Они были намного лучше нас в первом тайме при быстром перемещении мяча, мы никак не могли нащупать нужный темп и создать хорошую позицию для удара. «Наполи» заставил нас отдавать много сил, чтобы отобрать мяч. Помимо этого они лучше создавали свободное пространство. После перерыва мы прибавили, но где-то что-то не получилось, а где-то просто не повезло», — сказал Спаллетти в интервью Sky Sport Italia.
«Рома» отстает от лидирующего «Ювентуса» на 7 очков, сыграв на матч больше.