В Краснодаре прошли массовые беспорядки с участием болельщиков «Спартака»

За день до матча 18-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Спартак» в Краснодаре прошли массовые беспорядки с участием болельщиков красно-белых.
«Московские болельщики устроили выяснение отношений при помощи кулаков с сотрудниками правоохранительных органов. Фанаты применили против полицейских пиротехнические изделия. Правоохранители, в свою очередь, были вынуждены задействовать слезоточивый газ», пишет «Российский диалог».
При этом организованная группа фанатов «Спартака» «Ультра Север» в своих аккаунтах в социальных сетях заверяет, что беспорядки спровоцировали сотрудники полиции Краснодара.
Видео можно посмотреть на YouTube.