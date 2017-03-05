«Урал» – «Амкар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 11:30

В воскресенье, 5 марта, в Екатеринбурге на стадионе «СКБ–Банк Арена» состоится матч 18-го тура российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Амкаром». Встреча начнётся в 11:30 мск и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Наш футбол». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Амкар».
Встречу 05.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.
Ранее команды встречались друг с другом 14 раз. Четыре матча завершились победой «Урала», пять раз команды сыграли вничью, и пять раз сильнее оказались футболисты «Амкара». В матче первого круга в августе 2016 года «Амкар» в Перми победил «Урал» со счётом 1:0.
В таблице РФПЛ «Урал» (14 очков) располагается на 14-й строчке, а «Амкар» (27 очков) занимает седьмое место.