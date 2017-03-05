«Краснодар» – «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

В воскресенье, 5 марта, в Краснодаре состоится матч 18-го тура российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». Встреча начнётся в 16:30 мск и будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Наш футбол». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Спартак».
Встречу 05.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.
Ранее команды встречались друг с другом 13 раз. Три матча завершились победой «Краснодара», и 10 раз сильнее оказались футболисты «Спартака». Игра первого круга между этими командами состоялась в Москве в августе прошлого года и завершилась победой «Спартака» со счётом 2:0.
В таблице российской Премьер-Лиги «Краснодар» (28 очков) располагается на шестой строчке, а «Спартак» (40 очков) занимает первое место.