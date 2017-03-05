МВД: массовых задержаний болельщиков «Спартака» в Краснодаре не было

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что полиция не осуществляла массовые задержания фанатов «Спартака», приехавших в Краснодар.
Ранее сообщалось о том, что за день до матча 18-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Спартак» в городе прошли массовые беспорядки с участием болельщиков красно-белых.
Очевидцы сообщали, что правоохранители применяли слезоточивый газ, а в одного из полицейских хулиганы бросили уличную урну.
«Массовой драки, стычки с полицейскими и массовых задержаний не было. Задержаны два гражданина в административном порядке», — сообщили изданию «Комсомольская правда — Краснодар» в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Правоохранители сообщили, что молодые люди вступили в конфликт с девушкой, который прибыли предотвратить сотрудники полиции. Судьба задержанных решится 5 марта.
Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 5 марта. Начало встречи — в 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».