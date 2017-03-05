«Крылья Советов» — «Локомотив»: Глеб, Гаджибеков и Зуев сыграют с первых минут

Стал известен стартовый состав «Крыльев Советов» на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
С первых минут у самарской команды на поле появятся Александр Глеб, Али Гаджибеков и Александр Зуев.
«Крылья Советов»: Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев, Паскуато, Глеб, Бато, Зуев, Родич.
Запасные: Конюхов, Шильников, Таранов, Садик, Мияйлович, Зинков, Цвейба, Кудряшов, Зотов, Божин, Визнович.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Локомотив». Начало — в 14:00 мск.