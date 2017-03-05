Тихонов: пока рано говорить о задаче выхода «Енисея» в РФПЛ

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов заявил, что перед командой из Красноярска на данный момент не стоит задачи выйти в российскую Премьер-Лигу.
«Задача выхода в РФПЛ? Об этом пока рано говорить. Никто нам такую задачу не ставил. У нас есть определённая задача, к которой мы постепенно идём», — поведал Тихонов в интервью изданию Sibnovosti.ru.
«Саркисов, Тен и Самодин? Все они — очень качественные футболисты, прошедшие большую школу, поэтому я думаю, что они нам помогут в оставшихся матчах чемпионата. Я очень доволен ими, все они очень хорошо работали. Надеюсь, что они принесут нам большую пользу», — заявил Тихонов.
В таблице Футбольной национальной лиги «Енисей» после 24 туров располагается на четвёртой строчке, дающей право участвовать в переходных матчах.