«Урал» одержал минимальную победу над «Амкаром» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и закончилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 32-й минуте забил полузащитник Эрик Бикфалви. Румын отправил мяч в ворота с линии штрафной после точной передачи от Чисамбы Лунгу. Атака началась с грубейшего обреза на своей половине поля от Фегора Огуде.
«Урал» набрал 17 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (27) идёт седьмым.