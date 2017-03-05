Гаджиев: «Амкар» в матче с «Уралом» сам себе привёз гол

«Гол мы привезли сами себя. Может быть, создал соперник что-то реальное для взятия ворот, может быть, я что-то не увидел, но, мне кажется, что других шансов не было у них.
Мы играли чуть получше, но не настолько чтобы выиграть игру. Были моменты в первом тайме, а во втором пошла нервозная игра с большим количеством брака у обеих команд. Поле тяжёлое, мяч дробил, поэтому многие технические действия не получались у команд.
Игру Гасилина оцениваю удовлетворительно. В отдельных эпизодах действовал так, как должен действовать форвард», — заявил Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».