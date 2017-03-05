Белорусская «Ислочь» предложил контракт защитнику «Зенита-2» Костину

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал, что белорусский клуб предложил контракт 22-летнему защитнику «Зенита-2» Кириллу Костину.
«Кириллом мы остались довольны. Видно, что у него хорошая школа, приличный уровень. И не зря он выступал за молодёжную сборную.
Предложили ему двухлетний контракт, он взял время на раздумье», — приводит слова тренера официальный сайт «Ислочи».
Костин является воспитанником «Зенита», выступал за «Зенит-2» во втором дивизионе и ФНЛ. В сезоне- 2015/2016 Костин выступал за португальскую «Лейрию». Вызывался в юношескую и молодёжную сборные России. 27 февраля «Ислочь» объявила о прибытии футболиста на просмотр.