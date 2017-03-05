«Краснодар» — «Спартак»: Самедов, Луис Адриано и Зе Луиш — в стартовом составе

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
С первых минут у красно-белых на поле появятся полузащитник Александр Самедов, а также нападающий Луис Адриано и Зе Луиш.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Хомуха, Макеев, Тигиев, Тимофеев, Леонтьев, Попов, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак». Начало — в 16:30 мск.