Сёмин: удивляюсь, когда такие матчи назначаются на нейтральных полях. Для кого?

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 18-го тура РФПЛ.
«Я оценил бы игру команды как очень хорошую, но ещё есть возможности для усиления. Атмосфера, которая была на стадионе, — это не чемпионат России. Людей нет, очень холодно. Удивляюсь, когда такие матчи назначаются на нейтральных полях. Для кого? Для зрителей? Нет. Для кого?
Благодарен футболистам, что они нашли мотивацию, играли очень хорошо. Был очень хороший и качественный матч с нашей стороны.
Передачи Ари есть кому отдать, он использовал передачу. Он — мастер и обязан эти моменты исполнять. В Кубке он не забил два момента, а сегодня реализовал.
Кверквелия провёл очень хорошо этот матч как и все остальные», — поведал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».
Домашний для «Крыльев Советов» матч состоялся в Уфе в связи с рекомендациями комиссии по допуску футбольных полей.