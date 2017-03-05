Киркоров заявил, что его новая песня не приурочена к ЧМ-2018

Российский певец Филипп Киркоров сообщил, что композиция, записанная вместе со звёздами отечественной эстрады в Сочи, никак не связана с чемпионатом мира 2018 года, который пройдёт в России.
В субботу, 4 марта, в Сети появилось любительское видео, на котором Киркоров, а также Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие исполнители снимают на стадионе «Фишт» в Сочи клип на песню, посвящённую предстоящему чемпионату мира. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что ему ничего неизвестно об этой композиции.
«Это не приурочено к чему-либо, просто захотелось объединить спорт и музыку, сделать красивую работу, объединиться замечательным артистам. К чему это приурочено, к чемпионату ли или к какому-то событию, сказать сложно. А судьба произведения в руках тех, ради которых мы это делали, да и вообще работаем, — зрителей.
Можно ли сделать песню гимном ЧМ-2018? Я же не автор, это вопрос к тем, кто создал эту песню и инициировал съёмку, я лишь поддержал Киселёва и Гуцериева. Как у Булгакова: „Никогда и ничего не просите! Сами предложат и сами всё дадут“. Если произведение понравится, сами попросят. Я никогда не был сторонником чего-то официального, неофициального. Всё в руках зрителей, народа», — цитирует Киркорова ТАСС.