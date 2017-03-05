Васин: есть чувство неудовлетворения от игры ЦСКА в атаке в матче с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал ничью с «Зенитом» (0:0) в матче 18-го тура РФПЛ.
«Есть чувство удовлетворения от того, что сыграли на ноль, и чувство неудовлетворения от атаки. Хотелось бы сыграть в нападении ярче, будем стараться прибавить в следующих матчах.
Стопроцентной уверенности в том, что выйду в стартовом составе, у меня не было. Думаю, её не было ни у кого из тройки центральных. Волнение, конечно, было, но ничего сверхъестественного.
Шансы есть, впереди 12 матчей. Будем делать всё зависящее от нас, стараться побеждать в каждой игре. А потом посмотрим в турнирную таблицу», — сказал Васин в интервью пресс-службе ЦСКА.