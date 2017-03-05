Ари: два гола в ворота «Крыльев»? Хотел показать, для чего я пришёл в «Локо»

Новичок «Локомотива» нападающий Ари, который забил два гола в матче 18-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (3:0), поделился впечатлениями от игры.
«В чём секрет того, что я впервые вышел в стартовом составе и сразу же забил два гола? Секретов нет. Я уже говорил, что меня очень тепло приняли в «Локомотиве». Матч с «Крыльями Советов» это подтвердил. Миранчук и Фернандеш сделали отличные передачи. Я не проводил зимние сборы с командой, но уже есть ощущение, что мы с ребятами сыгрались. Впереди матчи с сильными соперниками. Здорово, что «Локомотив» подходит к ним в хорошем настроении.
Подействовала ли критика Сёмина в мой адрес после игры с «Тосно»? Всегда выкладываюсь на поле и играю с самоотдачей. Хотел показать, для чего я пришёл в «Локомотив». Конечно, я доволен, что удалось забить два гола. Спасибо товарищам. Я не беспокоюсь о статистике, а просто играю на команду. Конечно, нужно забивать в каждом матче, но если показывать командный футбол, голы сами придут», — цитирует Ари пресс-служба клуба.