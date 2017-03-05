Венгер: я не сожалею о своём решении оставить Алексиса в запасе

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после поражения в матче 27-го тура АПЛ с «Ливерпулем» объяснил, почему форвард Алексис Санчес появился на поле только после перерыва. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1.
«Я не жалею о своём решении оставить Алексиса в запасе. Мне нужны были игроки, хорошо действующие «на втором этаже», потому что нужно было сыграть более прямолинейно.
Второй тайм мы провели гораздо лучше. Согласен, что Алексис — великолепный игрок. Я подписал его и постоянно выпускал на поле. Такие решения всегда сложно принимать, но порой это необходимо», — цитирует Венгера BBC.