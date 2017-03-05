Тарханов: в «Урале» складывается коллектив, в котором все едины

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после домашней победы над «Амкаром» (1:0) в матче 18-го тура РФПЛ выразил мнение, что большую роль в этом успехе сыграло единство его команды.
«За пять дней мы сыграли две сложные игры. Нужно отдать должное игрокам. Коллектив так складывается, что все в команде едины. Это самое главное. Как-то мы с Гаджиевым были в Турции и выступали перед ВШТ. Он выступал первым, а я на следующий день приехал и спросил: «Что Гаджи Муслимович говорил? Про тактику?». Мне ответили, что он ничего не говорил о тактике, а подумал-подумал и сказал: «Знаете, ребят, тактика, техника, физика – это всё ерунда. Главное — создать хороший коллектив. Тогда всё будет». Сегодня мы выглядели единым коллективом. Никто не выпадал. Так же было и с «Краснодаром» в Кубке России», — сказал Тарханов на пресс-конференции.