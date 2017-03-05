А. Глеб: «Локомотив» доминировал над «Крыльями» и заслуженно победил

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в матче 18-го тура РФПЛ.
«В принципе, начали неплохо, конечно, отдали инициативу сопернику, глубоко садились, и вследствие этого у «Локомотива» появлялись моменты. Я думаю, что это и была основная проблема, из-за того что глубоко сидели, было сложно выходить из обороны в атаку. Я считаю, мы получили эти три гола из-за собственных ошибок, надо играть более внимательно, подсказывать друг другу.
Голкипер постоянно кричал, чтобы выходили? Честно говоря, сам не знаю, с чем это связано. Тренер просил выжимать и встречать чуть выше центра, но почему-то садились. Из-за того что выдёргивались по одному, «Локомотив» передёргивал и обстукивал нас. Надо было поджимать, играть более компактно… Будем разбирать.
Свою физическую готовность оцениваю нормально, хорошо себя чувствую. Конечно, жалко, что мы не дома играем, но имеем то, что имеем, надо из этой ситуации выходить. «Локомотив» сегодня победил по делу, доминировал, теперь надо разбирать ошибки, которые мы допустили, и готовиться к следующей игре.
Несколько лет назад играл при 100 тысячах зрителей на «Камп Ноу», а теперь при полторы на «Нефтянике» в Уфе? Спасибо этим полутора тысячам, которые приехали поддержать нас. Обидно, что играем не дома, но в России всё-таки климат немного тяжеловатый. Ничего страшного, адаптируемся, будем готовиться к следующей игре», — цитирует Глеба Rusfootball.