Булыкин: Миранчук может стать игроком топ-уровня

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о своих впечатлениях после матча 18-го тура РФПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» (0:3).
«С приходом Ари «Локомотив» сможет попасть в еврокубки. По составу команда способна на многое, а Ари прекрасно дополнил группу атаки. Матч с «Крыльями Советов» лишний раз показал, как бразилец хорош. Мы с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым отметили этого нападающего ещё в матче с «Тосно».
Что касается Алексея Миранчука, то ему нужно определиться со своим контрактом. Возможно, уже есть какая-то договорённость, о которой мы не знаем. Миранчук – хороший игрок, который принесёт много пользы «Локо», если останется в команде. На месте руководства клуба я бы попытался уговорить его на бонусы, это помогло бы Алексею прогрессировать. Если ему точно обозначить требования на поле, он может стать игроком топ-уровня.
Миранчук делает результат для команды. Он уже помог команде пройти дальше в Кубке России, его гол стал победным. В матче с «Крыльями Советов» он снова забил, правда, мяч стал не победным, а просто увеличил преимущество доведя счёт до разгрома. Если в следующих матчах он проявит свои лидерские качества и покажет, что хочет остаться в клубе, то на поле он будет одним из самых ценных игроков. Главное, чтобы у Миранчука была мотивация и прогресс. Пора всем закулисным играм закончиться», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.