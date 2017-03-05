Бышовец: уход Ари ослабил «Краснодар», но усилил атаку «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Анатолий Бышовец высказал мнение об игроках «железнодорожников» Ари и Алексее Миранчуке, которые принесли красно-зелёным победу над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре РФПЛ.
«В последних двух матчах «железнодорожники» показывают хороший результат. Задача клуба – выход в Лигу Европы, состав для этого есть. В команде много опытных игроков высокого уровня. Например один из них – Ари.
Ари был недооценён в «Спартаке», но следующие сезоны в «Краснодаре» провёл хорошо. Для меня стало откровением, что он ушёл из краснодарского клуба, это ослабило команду. В «Локомотиве» Ари — игрок основного состава, очень неприятный форвард для соперника. Он усилил атаку «Локо», его манера игры очень сложна для защитников. Он действует на острие остро и эффективно.
Что касается Алексея Миранчука, то у него есть дар играть нестандартно. К тому же прекрасно играет в завершающей стадии атаки. Мне неясна история о его возможном уходе и обо всём, что было связано с непониманием между игроком и руководством. Если Алексей останется в «Локомотиве», это будет во благо команде», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.