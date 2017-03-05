«Спартак» не смог победить «Краснодар», но увеличил отрыв от «Зенита» до 5 очков

«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в матче 18-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 2:2.
В дебюте игры Лукас Фернандо открыл счёт, попав со штрафного в левый нижний угол. На 15-й минуте Андрей Ещенко неудачно сыграл в подкате у своей штрафной, выбив мяч на свободного в штрафной Вячеслава Подберёзкина, тот ушёл от подката Дениса Глушакова и пробил, но угодил в ногу Сердару Таски, от которой мяч влетел в ворота.
В начале второго тайма две ошибки краснодарцев на своей половине поля привели к быстрой комбинации красно-белых через центр, Луис Адриано выскочил на свидание со Станиславом Крицюком и пробил в ближний угол. На 72-й минуте Дмитрий Комбаров задел по ноге в своей штрафной Андреаса Гранквиста, а Федор Смолов реализовал пенальти ударом в стиле Паненки — Артем Ребров завалился в угол.
«Спартак» (41 очко) занимает первое место в таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на пять баллов. «Краснодар» (29) поднялся на четвертую строчку.