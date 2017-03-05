Голевая передача Уориса не спасла «Лорьян» от разгрома в матче с «Марселем»

«Марсель» разгромил «Лорьян» в матче 28-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Лорьяне на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Экс-футболист «Спартака» Маджид Уорис отыграл за «Лорьян» весь матч и отдал голевую передачу. Бывший игрок «Динамо» Вильям Ванкёр, выступающий за «Марсель», провёл на поле 90 минут.
У гостей отличились Роланду, Димитри Пайет, Флорьян Товен и Морган Сансон, единственный мяч в составе хозяев забил Бенжамен Муканджо.
«Марсель» (42 очка) занимает шестое место в Лиге 1, «Лорьян» (22) идёт 20-м.