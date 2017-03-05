Каррера: у «Краснодара» было всего два момента, «Спартак» действовал неплохо

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничью в матче 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:2.
«Краснодар» сыграл хороший матч. Это выдающаяся команда, которая побеждает в матчах Лиги Европы. Обе команды играли на победу и показали хороший футбол. Так что поздравляю обе команды. «Краснодар» — сильная команда, которая опасна на контратаках, мы должны были это учитывать. Думаю, что, когда мы вели в счёте, действовали правильно.
У «Краснодара» было всего два момента, в остальное время мы действовали неплохо. Я благодарен фанатам, что нас приехало поддержать столько человек. Мы сделаем всё, чтобы показать наш максимум. Самое главное, чтобы не жалели ни о чём, не жалели в конце чемпионата. Мы должны добиваться победы матч за матчем и в конце чемпионата увидим результат, который заслуживаем», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.