Каррера доволен взаимодействием Луиса Адриано и Зе Луиша

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал гостевую ничью с «Краснодаром» (2:2) в матче 18-го тура РФПЛ. Наставник отметил хорошее взаимодействие форвардов Зе Луиша и Луиса Адриано, который забил свой первый гол в РФПЛ.
«Такого темпа и интенсивности от первого матча ожидал. «Краснодар» играет уже третий официальный матч. Мы тоже хорошо подготовились. Казалось, что Адриано и Зе Луиш играют друг с другом уже давно? Это благодаря тренировкам. У них хорошее взаимопонимание. Они общаются на одном языке. Они, как и вся команда, молодцы», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».