Комбаров: мне трудно сказать, был пенальти в ворота «Спартака» или не был

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал ничью в матче 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:2.
«К сожалению, не удалось добиться победы. Не думаю, что мы играли неудачно или плохо. «Краснодар» создал не так много моментов. По большей части мы контролировали игру. Что касается пенальти, то это непростой момент. Мне трудно сказать, был одиннадцатиметровый или не был.
Что касается потерь в составе «Краснодара» и сегодняшней игры, то пусть они сами разбираются, сколько игроков у них сегодня не было на поле», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
На 72-й минуте Комбаров задел по ноге в своей штрафной Андреаса Гранквиста, а Фёдор Смолов реализовал пенальти ударом в стиле Паненки, установив окончательный счёт.