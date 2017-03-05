Деменко: «Спартак» был готов к матчу лучше «Краснодара»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал результат матча 18-го тура РФПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «быками» (2:2).
«После обидного поражения от «Урала» в Кубке России «Краснодар» хотел реабилитироваться. У команды сегодня была отличная поддержка домашних трибун, болельщики заполнили стадион до отказа. Но «Спартак» оказался лучше готов к этому матчу.
Обе команды хотели победить и взять три очка. «Спартак» прекрасно знал, что «Зенит» вчера сыграл вничью с ЦСКА и благодаря победе команда увеличила бы свой отрыв в турнирной таблице. «Быкам» в случае поражения догнать красно-белых было бы очень тяжело. Поэтому команды изначально играли в атакующий футбол, стремились выиграть. Пусть не получилось, зато болельщики увидели четыре забитых мяча. Этот результат подарил нам продолжение борьбы в чемпионате», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.