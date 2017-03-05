Комбаров: ничего удивительного, что Дзюба болел за «Краснодар»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров признался, что его не удивили слова экс-форварда красно-белых Артема Дзюбы, ныне выступающего за «Зенит». Дзюба накануне заявил, что в матче 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2) будет болеть за «быков».
«Ничего удивительного, что Артём Дзюба болел за „Краснодар“, ведь ему выгодно чтобы победили „Быки“. Если бы „Краснодар“ был выше в таблице, то Дзюба болел бы за „Спартак“, в этом нет ничего удивительного».
Также Комбаров прокомментировал слова, сказанные председателем совета директоров «Спартака» Леонидом Федуном после матча с «Краснодаром». Федун отметил, что «сегодня был настоящий старт чемпионата».
«Так и есть. Нам и главный тренер говорит, что чемпионат начинается тогда, когда мы играем, поэтому я согласен. Матч „Зенита“ и ЦСКА я смотрел, такой результат нас устраивает. Что касается содержания, то пусть они там сами разбираются», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.