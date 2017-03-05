Скрипченко: для дебюта в составе команды РФПЛ Зуев выглядел неплохо

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в матче 18-го тура РФПЛ и оценил игру полузащитника Александра Зуева.
«Крылья» сегодня тяжело входили в игру. Первые 30 минут выдерживали темп, но потом прижались к собственной штрафной. Причём «Локомотив», не прилагая особых усилий, доходил до наших ворот и спокойно комбинировал. В перерыве матча я просил парней отодвинуть игру от наших ворот, но после гола у них будто пропала вера, что нам удастся изменить ход матча. Отмечу, что нам не хватало скорости. У меня нет претензий к команде по самоотдаче. Постараемся, анализируя собственные ошибки, далее одерживать победы.
Зуев? Не хочу выделять отдельных игроков. Всегда обращаю внимание на командные действия. Для дебюта в составе команды РФПЛ он выглядел неплохо. В отдельных компонентах он действовал очень хорошо. Но общее движение мяча было медленное, скоростей не хватало, соперник успевал перемещаться. Нам не хватило агрессии в атаке", — цитирует Скрипченко сайт «Крыльев».