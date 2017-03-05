«Краснодар» — «Спартак» — 2:2. Видеообзор матча

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор матча 18-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Спартак», состоявшегося 5 марта в Краснодаре и завершившегося со счётом 2:2.
В составе хозяев отличился Фёдор Смолов с пенальти, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник красно-белых Сердар Таски. За «Спартак» голы забили Лукас Фернандо и Луис Адриано. На 82-й минуте «Краснодар» остался вдесятером после того, как Смолов покинул поле из-за травмы, а замен у «быков» не осталось.
Видео можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.