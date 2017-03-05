Аллегри: «Ювентус» не победил, но отрыв от «Ромы» увеличил

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча 27-го тура итальянской Серии А с «Удинезе». Встреча проходила в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 1:1.
«Мы увеличили преимущество над „Ромой“, теперь оно составляет 8 очков. „Удинезе“ заслуживает большого уважения, потому что они отдали много сил. Матч получился тяжелым. В первом тайме „Ювентусу“ не хватало точности, во втором — терпения.
Даже если бы мы выиграли сегодня, гонка за скудетто бы не закончилась. В любом случае, одно очко — это лучше, чем ничего», — сказал Аллегри в эфире Mediaset Premium.